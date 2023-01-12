Толкачев выразил соболезнования по поводу смерти первого президента Башкирии

Так, Толкачев отмечает, что уход первого президента Башкирии из жизни — «огромная потеря для всех нас». Возглавил республики Муртаза Губайдуллович, по словам спикера парламента, «в очень тяжелое время», сумел вывести ее в лидеры, «дать новое качество жизни ее жителям, заложить фундамент дальнейшего развития».