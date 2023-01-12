Толкачев выразил соболезнования по поводу смерти первого президента Башкирии

Спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев выразил соболезнования по поводу смерти первого президента республики Муртазы Рахимова.
Так, Толкачев отмечает, что уход первого президента Башкирии из жизни — «огромная потеря для всех нас». Возглавил республики Муртаза Губайдуллович, по словам спикера парламента, «в очень тяжелое время», сумел вывести ее в лидеры, «дать новое качество жизни ее жителям, заложить фундамент дальнейшего развития».
— Благодаря своей кипучей энергии, честной работе, отношению к людям, он пользовался большим авторитетом у коллег и уважением всех, кто его знал. Свою жизнь он посвятил республике, до самых последних дней работая для ее блага. Его уход — огромная потеря для всех нас, — Константин Толкачев.
Напомним, что скончался Муртаза Рахимов накануне, 11 января. Его последними словами были положения процветания республики и страны.
Прощание с первым президентом Башкирии состоится завтра, 13 января, в с 9.00 до 12.00 в Государственном концертном зале «Башкортостан», а похоронят Муртазу Рахимова на Мусульманском кладбище.