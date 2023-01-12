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Толкачев выразил соболезнования по поводу смерти первого президента Башкирии

Сегодня, 06:13
Фото: пресс-служба Главы Башкирии.
Муртаза Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет.

Спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев выразил соболезнования по поводу смерти первого президента республики Муртазы Рахимова.

Так, Толкачев отмечает, что уход первого президента Башкирии из жизни — «огромная потеря для всех нас». Возглавил республики Муртаза Губайдуллович, по словам спикера парламента, «в очень тяжелое время», сумел вывести ее в лидеры, «дать новое качество жизни ее жителям, заложить фундамент дальнейшего развития».

— Благодаря своей кипучей энергии, честной работе, отношению к людям, он пользовался большим авторитетом у коллег и уважением всех, кто его знал. Свою жизнь он посвятил республике, до самых последних дней работая для ее блага. Его уход — огромная потеря для всех нас, — Константин Толкачев.

Напомним, что скончался Муртаза Рахимов накануне, 11 января. Его последними словами были положения процветания республики и страны.

Прощание с первым президентом Башкирии состоится завтра, 13 января, в  с 9.00 до 12.00 в Государственном концертном зале «Башкортостан», а похоронят Муртазу Рахимова на Мусульманском кладбище.

Прощание с Муртазой Рахимовым начнется в 9 часов 13 января в ГКЗ «Башкортостан» в Уфе
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