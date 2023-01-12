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Светская львица Евгения Машко откроет на Демском карьере круглогодичный центр отдыха

Сегодня, 08:25
Фото: пресс-служба правительства Башкирии
Проект центра уже получил статус приоритетного, планируется, что в Millennium Park Resort вложат 110,5 млн рублей.

У Башкирии стало на один приоритетный инвестпроект больше. В черте города Уфы, а именно в Демском районе столицы планируют построить центр отдыха, который будет работать круглый год, а в себе будет содержать и этно-деревню и банкетные залы и даже конюшню. Расположится он на берегу озера Глубокое, также известного как Демский карьер.

О том что именно будет составлять комплекс рассказал гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов. Millennium Park Resort объединит в себе глэмпинги (домики для отдыха без фундамента), этно-деревню, зал для проведения банкетов, а также выставочный зал  и банный комплекс.

В перспективе на территории центра будет круглогодично работать бассейн с подогревом, конюшню и терапевтические центры, которые будут заниматься ипо- и апитерапией (лечение при помощи катания на лошадях и общения с ними и продуктами пчеловодства соответственно).

Министерство экономического развития и инвестиционной политики Башкирии внесло проект в список приоритетных, планируемый объем инвестиций в проект составляет 110,5 млн рублей, предполагается, что оздоровительный центр даст 25 рабочих мест.

Проект инициировала известная телеведущая и светская львица Евгения Машко, которой принадлежит компания «Созвездие первых».

 

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#Ирина Деревянчук#Город
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