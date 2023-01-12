Светская львица Евгения Машко откроет на Демском карьере круглогодичный центр отдыха

У Башкирии стало на один приоритетный инвестпроект больше. В черте города Уфы, а именно в Демском районе столицы планируют построить центр отдыха, который будет работать круглый год, а в себе будет содержать и этно-деревню и банкетные залы и даже конюшню. Расположится он на берегу озера Глубокое, также известного как Демский карьер.