Светская львица Евгения Машко откроет на Демском карьере круглогодичный центр отдыха

У Башкирии стало на один приоритетный инвестпроект больше. В черте города Уфы, а именно в Демском районе столицы планируют построить центр отдыха, который будет работать круглый год, а в себе будет содержать и этно-деревню и банкетные залы и даже конюшню. Расположится он на берегу озера Глубокое, также известного как Демский карьер.
О том что именно будет составлять комплекс рассказал гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов. Millennium Park Resort объединит в себе глэмпинги (домики для отдыха без фундамента), этно-деревню, зал для проведения банкетов, а также выставочный зал и банный комплекс.
В перспективе на территории центра будет круглогодично работать бассейн с подогревом, конюшню и терапевтические центры, которые будут заниматься ипо- и апитерапией (лечение при помощи катания на лошадях и общения с ними и продуктами пчеловодства соответственно).
Министерство экономического развития и инвестиционной политики Башкирии внесло проект в список приоритетных, планируемый объем инвестиций в проект составляет 110,5 млн рублей, предполагается, что оздоровительный центр даст 25 рабочих мест.
Проект инициировала известная телеведущая и светская львица Евгения Машко, которой принадлежит компания «Созвездие первых».