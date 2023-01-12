Старый бельский мост в Уфе сохранит арочную конструкцию

Старый бельский мост в Уфе сохранит свой исторический вид — на нем останется арочная конструкция. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

Сообщается, что представители администрации провели осмотр моста, который в настоящий момент перекрыт доля осуществления ремонтных работ. В планах властей завершить реконструкцию к дню празднования 450-летия Уфы в 2024 году. По информации городской мэрии, на февраль 2022 года мост был изношен более чем на 50%.

Отмечается, что приоритетной задачей при реконструкции арочного моста, впервые открытого в 1965 году, стало сохранение первозданного облика архитектурного сооружения. По словам директора филиала подрядной организации Василия Чекурова, привычная для горожан арка будет работать как инженерная система. Также на мосту планируется установить архитектурную подсветку. Подробнее об истории старого Бельского моста Mkset рассказывал здесь.

Как сообщили в мэрии Уфы, в настоящий момент на сборке конструкций задействовано 140 человек персонала и 20 единиц тяжелой техники. При этом отмечается, что план реконструкции подвергся изменениям на фоне экстремальных морозов, однако общий ход ремонтных работ из-за этого не остановился. На данный момент на мосту демонтировали проезжие части мостового перехода, пролетные строения на опорах, перильные ограждения, а также провели ряд других ремонтных работ.

После ввода в эксплуатацию арочного моста в направлении южного въезда в город и выезда будет функционировать 11 полос движения.