Роспотребнадзор Башкирии сделал важное заявление о новом штамме коронавируса «кракен»

Как сообщили в ведомстве корреспонденту Mkset, «кракен» представляет собой «рекомбинантную» подлинию штамма «омикрон». Его главной отличительной чертой специалисты называют скорость распространения, которая существенно выше, чем у предыдущих штаммов. Как и другие ОРВИ, «кракен» передается воздушно-капельным путём. Несмотря на то, что «кракен» считают более заразным, штамм все же не обладает высокой летальностью и переносится не тяжелее других, особенно на фоне приобретённого гражданами коллективного иммунитета.