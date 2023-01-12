Роспотребнадзор Башкирии сделал важное заявление о новом штамме коронавируса «кракен»

В настоящий момент в Башкирии не зафиксировано случаев заболевания новым штаммом коронавируса «кракен», сообщили в местном Роспотребнадзоре. По данным службы, специалисты тщательно отслеживают ситуацию с заболеваемостью в регионе.
Сегодня, 12 января, появилось сообщение, что в России впервые зафиксирован новый коронавирусный штамм. Как сообщили в федеральном Роспотребнадзоре, заболевшей является 32-летняя женщина из Пензы. Отмечается, что она не была привита и перенесла болезнь достаточно легко.
Региональный Роспотребнадзор ответил Mkset на вопросы о том, что представляет из себя новый штамм коронавируса, в чем его отличие от предшественников и как обезопасить от заражения себя и своих близких.
Как сообщили в ведомстве корреспонденту Mkset, «кракен» представляет собой «рекомбинантную» подлинию штамма «омикрон». Его главной отличительной чертой специалисты называют скорость распространения, которая существенно выше, чем у предыдущих штаммов. Как и другие ОРВИ, «кракен» передается воздушно-капельным путём. Несмотря на то, что «кракен» считают более заразным, штамм все же не обладает высокой летальностью и переносится не тяжелее других, особенно на фоне приобретённого гражданами коллективного иммунитета.
Роспотребнадзор отмечает, что в группе риска находятся дети и пенсионеры, а также граждане с хроническим заболеваниями и сотрудники сферы обслуживания.
Специалисты рекомендуют тщательно мыть руки, а также промывать нос и ротовую полость по возвращении домой с улицы, соблюдать социальную дистанцию, а также не пренебрегать масками и антисептиком.