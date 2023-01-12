mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Роспотребнадзор Башкирии сделал важное заявление о новом штамме коронавируса «кракен»

Сегодня, 11:54
Фото: 1MI

Более заразный: Роспотребнадзор Башкирии рассказал о новом штамме COVID-19 «кракен»

Специалисты рассказали об отличиях нового штамма от других, обозначили группу риска, а также дали рекомендации о том, как избежать заболевания.

В настоящий момент в Башкирии не зафиксировано случаев заболевания новым штаммом коронавируса «кракен», сообщили в местном Роспотребнадзоре. По данным службы, специалисты тщательно отслеживают ситуацию с заболеваемостью в регионе.

Сегодня, 12 января, появилось сообщение, что в России впервые зафиксирован новый коронавирусный штамм. Как сообщили в федеральном Роспотребнадзоре, заболевшей является 32-летняя женщина из Пензы. Отмечается, что она не была привита и перенесла болезнь достаточно легко.

Региональный Роспотребнадзор ответил Mkset на вопросы о том, что представляет из себя новый штамм коронавируса, в чем его отличие от предшественников и как обезопасить от заражения себя и своих близких.

Как сообщили в ведомстве корреспонденту Mkset, «кракен» представляет собой «рекомбинантную» подлинию штамма «омикрон». Его главной отличительной чертой специалисты называют скорость распространения, которая существенно выше, чем у предыдущих штаммов. Как и другие ОРВИ, «кракен» передается воздушно-капельным путём. Несмотря на то, что «кракен» считают более заразным, штамм все же не обладает высокой летальностью и переносится не тяжелее других, особенно на фоне приобретённого гражданами коллективного иммунитета.

Роспотребнадзор отмечает, что в группе риска находятся дети и пенсионеры, а также граждане с хроническим заболеваниями и сотрудники сферы обслуживания.

Специалисты рекомендуют тщательно мыть руки, а также промывать нос и ротовую полость по возвращении домой с улицы, соблюдать социальную дистанцию, а также не пренебрегать масками и антисептиком.

 

Новый штамм коронавируса Цербер: когда ожидать новую волну ковида в Башкирии
Узнать подробнее
Кентавр в Башкирии: что нужно знать о шестой волне коронавируса
Узнать подробнее
Эпидемиолог: в РФ выявлены случаи одновременного заболевания гриппом и коронавирусом
Узнать подробнее
#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Благодаря ему Башкирия спокойно пережила 90-е. Чем запомнится эпоха Муртазы Рахимова
Сегодня, 09:57
«Наш Бабай» и «Легенда»: как жители Башкирии отреагировали на смерть Муртазы Рахимова
Сегодня, 03:39
«Пороховая бочка»: как уфимцы из бараков годами ждут расселения и горят в пожарах
Сегодня, 08:17
Завтра в Уфе в связи с похоронами Муртазы Рахимова перекроют центр города
Сегодня, 10:05
Стали известны последние слова первого президента Башкирии Муртазы Рахимова
Сегодня, 04:25
Светская львица Евгения Машко откроет на Демском карьере круглогодичный центр отдыха
Сегодня, 08:25