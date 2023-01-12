Ритуальные стервятники: жители Башкирии рассказали ужасы о городском морге

Жители Нефтекамска оставляют жалобы на местный морг на официальной странице Нефтекамской горбольницы, а также пишут в комментариях главе республики Радию Хабирову. Судя по соцсетям, подобные жалобы появляются не первый год.
Евгения К. недавно потеряла близкого человека и не может сдержать возмущение после общения с сотрудниками морга.
«Работа этого злачного места под названием морг не могла не вызвать отвращение. Стоит очень стойкий запах, антисанитария. Каталка, на которой выкатили тело, чуть вместе с ним и не рассыпалась. Выносят тело как попало, лежат тела на полу. На вопрос, а почему так, ответили — „все вопросы к заведующему“», — рассказала она.
Кроме того, по словам женщины, сотрудники якобы предложили ей везти тело в частный морг, чтобы там провести омовение. С ее слов, ей пришлось уговаривать сделать это на месте.
«В итоге это нечто. Наведите порядок, пожалуйста, брать деньги и говорить „мы все поправим, помоем“ и отдать в таком же состоянии… За что берете, я так и не поняла», — рассказала она.
Кроме того, Евгения сообщила о «самом курьезном — битве за гробики». Визитки ритуальных компаний, по ее словам, якобы вручали на каждом шагу, начиная с охранников до врачей.
«Единственное — в регистратуре маленькая женщина сказала: „выбирайте сами, я в этом не участвую“. Видимо, есть еще у вас там частичка совести», — отметила девушка.
Женщина также потребовала «не передавать номера ритуальным стервятникам», которые названивают родственникам умерших.
В декабре прошлого года практически такую же жалобу оставил на странице больницы в соцсети местный житель Вадим М. Тогда он требовал «угомонить уже эту шарагу».
«Совместно работают с ритуалами, отдают уже по новой схеме номера. Санитары отправляют в свои разные похоронки: Э. (имя) в одну, И. (имя) в другую, Ф. (имя) в третью, четвертая — в четвертую», — написал он.
В ответ на жалобу в администрации больницы отметили, что по «неоднократным идентичным обращениям от анонимных авторов» провели служебную проверку и не нашли подтверждения изложенных претензий.
Больница не имеет никакого отношения к частным ритуальным агентствам, подчеркнули там, а сведения об умерших в ней не передают. Также не нашли подтверждения и факту незаконного взимания денег с родственников.
«Патолого-анатомическое отделение оказывает медицинские услуги в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 6 июня 2013 года № 354н», — говорится в ответе больницы.
Администрация клиники также отметила, что патолого-анатомическое отделение оказывает медицинские услуги в соответствии с приказом Минздрава РФ от 6 июня 2013 года № 354н, а платные услуги — на основе утвержденного прейскуранта.
Отметим, что в приказе Минздрава, на который ссылалась больница, четко сказано:
«Патолого-анатомическое вскрытие проводится с соблюдением достойного отношения к телу умершего и сохранением максимально его анатомической формы. После проведения патолого-анатомического вскрытия приведение тела в достойный вид осуществляется путем ушивания секционных разрезов и омывания водой».
А в утвержденном больницей прейскуранте есть услуга «предпогребальная подготовка, обмывание, одевание, измерение тела, перемещение и выдача тела» — стоит она 2100 рублей.
Конфликт с администрацией морга обсуждался в городском паблике и в 2021 году. Тогда пользователь пожаловался на отказ выдать тело покойного. По его словам, причиной этого якобы стал отказ воспользоваться услугами «рекомендованного» моргом ритуального агентства.
Другие пользователи даже озвучили «таксу», которую якобы требуют у них при оформлении.
Еще один горожанин пожаловался, что тело покойника якобы моют только за деньги. Местная жительница сообщила, что туфли на умершего пришлось надевать родственникам, так как в морге якобы не оказалось даже обувной ложки.
«Там за все берут деньги. За мытьё, стрижку, одевание и т. д. И сумма выходит круглая… думаете, почему старики себе на похороны откладывают? Потому что это дорого», — отмечает Юлия Г.
Жители считают, что похороны в нефтекамском морге — бизнес, который делается на горе людей. В состоянии утраты они просто не хотят скандалить и на все соглашаются. Отмечают они еще и то, что телефоны родственников умерших каким-то странным образом попадают к ритуальщикам.
«Конечно, бизнес, да ещё какой успешный! Не успел человек умереть, а из похоронного бюро уже звонят! И вообще, разве мы не имеем право сами выбирать похоронное бюро?», — спрашивает Татьяна К.
Горожане вспоминают, как хоронили своих родных и пять и 10 лет назад — и сталкивались с тем же отношением медработников.
Жалобы прокомментировали в республиканском Минздраве.
«По информации главврача Ратмира Гареева, проведена служебная проверка. Установлено: текущая и генеральная уборка проводится согласно утвержденного графика и нормам СанПиН. На момент проверки специфического ихорозного запаха в отделении не было. Медицинские тележки находятся в рабочем состоянии, техническое обслуживание проводится ежемесячно», - сообщили в ответ на запрос Mkset,
В ведомстве вновь напомнили, что Нефтекамская горбольница не имеет никакого отношения к частным ритуальным агентствам. Патолого-анатомическое отделение оказывает медицинские услуги в соответствии с приказом № 354н Минздрава РФ от 6 июня 2013 года.
«Подготовка трупа (помывка, стрижка и т.д.) в перечень бесплатных услуг не входят. Подробная информация размещена на информационном стенде в морге», - добавили в Минздраве Башкирии, напомнив, что граждане имеют право на получение платных медицинских и немедицинских услуг, предоставляемых по их желанию.
Прейскурант на такие услуги и банковские реквизиты размещены в открытом доступе на официальном сайте больницы, подчеркнули в ведомстве.