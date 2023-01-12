Ритуальные стервятники: жители Башкирии рассказали ужасы о городском морге

«Работа этого злачного места под названием морг не могла не вызвать отвращение. Стоит очень стойкий запах, антисанитария. Каталка, на которой выкатили тело, чуть вместе с ним и не рассыпалась. Выносят тело как попало, лежат тела на полу. На вопрос, а почему так, ответили — „все вопросы к заведующему“», — рассказала она.