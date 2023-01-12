Прощание с Муртазой Рахимовым, ремонт арочного моста и перекрытие дорог в Уфе

В ночь с 11 на 12 января не стало первого президента республики Башкортостан Муртазы Рахимова. Свои соболезнования в связи с кончиной Муртазы Рахимова принесли глава республики Радий Хабиров, мэр Уфы Ратмир Мавлиев, экс-глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов и другие. Церемония прощания с Муртазой Рахимовым состоится завтра, 13 января, в ГКЗ «Башкортостан». В связи с этим в центре города будет ограничено движение по ряду улиц. Ознакомиться со схемой движения можно здесь.