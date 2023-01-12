Прощание с Муртазой Рахимовым, ремонт арочного моста и перекрытие дорог в Уфе

В ночь с 11 на 12 января не стало первого президента республики Башкортостан Муртазы Рахимова. Свои соболезнования в связи с кончиной Муртазы Рахимова принесли глава республики Радий Хабиров, мэр Уфы Ратмир Мавлиев, экс-глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов и другие. Церемония прощания с Муртазой Рахимовым состоится завтра, 13 января, в ГКЗ «Башкортостан». В связи с этим в центре города будет ограничено движение по ряду улиц. Ознакомиться со схемой движения можно здесь.
Исполняющим обязанности председателя региональной общественной палаты стал Рамиль Рахимов. Соответствующее решение в рамках голосования приняли члены палаты. Об этом сообщает пресс-служба ОП РБ. Таким образом, Рамиль Рахимов будет исполнять обязанности председателя вместо покинувшего должность Азамата Янбердина. Янбердин занимал должность председателя ОП с ноября 2021 года. Решение о его назначении было принято членами палаты единогласно.
Старый Бельский мост в Уфе сохранит свой исторический вид — на нем останется арочная конструкция. В планах властей завершить реконструкцию к дню празднования 450-летия Уфы в 2024 году. По информации городской мэрии, на февраль 2022 года мост был изношен более чем на 50%. Отмечается, что приоритетной задачей при реконструкции арочного моста, впервые открытого в 1965 году, стало сохранение первозданного облика архитектурного сооружения.