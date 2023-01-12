Прокуратура проверяет законность длительного ожидания автобусов в морозы в Уфе

Ситуация с существенным увеличением интервала движения общественного транспорта в дни аномальных морозов оказалась в поле зрения прокуратуры. По данным анализа проведенного ведомством более тысячи единиц общественного транспорта прибывали существенно позже положенного времени, в длительное ожидание транспорта в мороз приводило к негативному воздействию на жизнь горожан. Поводом для инициированной проверки стали многочисленные жалобы уфимцев.