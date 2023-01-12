Прокуратура проверяет законность длительного ожидания автобусов в морозы в Уфе

Ситуация с существенным увеличением интервала движения общественного транспорта в дни аномальных морозов оказалась в поле зрения прокуратуры. По данным анализа проведенного ведомством более тысячи единиц общественного транспорта прибывали существенно позже положенного времени, в длительное ожидание транспорта в мороз приводило к негативному воздействию на жизнь горожан. Поводом для инициированной проверки стали многочисленные жалобы уфимцев.
Надзорное ведомство совместно со специалистами проверит более 90 маршрутов общественного транспорта, которые осуществляют 10 перевозчиков. Уже прошло координационное совещание в городской прокуратуре, где выступили чиновники мэрии из Управления транспорта и связи, а также сами перевозчики, рассказавшие о причинах увеличения интервала движения их маршрутов.
Действия ответственных лиц проверят на достаточность, а также на эффективность принимаемых ими мер при обеспечении транспортного обслуживания населения. Ситуацию в целом ведомство держит на особом контроле прокуратуры, и при наличии на то оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, жалобы на увеличения интервала движения городского транспорта появляться начали еще в разгаре новогодних каникул и лишь усугубились с наступлением аномальных и рекордных морозов. так еще 4 января в редакцию Mkset обращались читатели с жалобами на переполненные и редко ходящие популярные городские маршруты.
В комментариях у главы Башкирии жители деревень и сел Уфы жаловались на то, что единственные маршруты попросту не выходили на линию в заявленное время, тогда как интервал движения составлял 1,5 часа.