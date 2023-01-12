Пользователи ВКонтакте отпраздновали Новый 2023 год

Активность игроков была неизменно высокой во все дни каникул, даже 31 декабря: как правило, пик онлайн-пользователей приходился на 22 часа. В первый день нового года игроки проснулись к часу дня: 90% от их среднего количества в будний день уже вышли в сеть и начали играть. Пик пришёлся на вечер среды, 4 января. В новом году пользователи стали проводить в играх больше времени: к примеру, 2 января среднее время на Android достигло 39 минут за сутки — это на 22% больше, чем год назад. Самые заядлые игроки — в интеллектуальных проектах: по 20 часов провели два игрока в проектах «Покер» и «Битва эрудитов».