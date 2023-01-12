Криминальная Уфа: в каком районе города какие преступления совершаются чаще всего

Чаще всего в Уфе совершались кражи и различные мошенничества (в том числе преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, экономической и налоговой направленности), а также кражи мобильных телефонов, говорится в ответе МВД по Башкирии на запрос Mkset.
Как следует из представленной ведомством статистики, кради — самое «частое» преступление на территории всех районов муниципалитета. Больше всего краж совершено в Октябрьском районе — порядка 1600. На втором месте — с показателем около 1400 — Кировский район. На третьем — Советский район, там зарегистрировано более 1200 таких преступлений. Самые «спокойные» в этом отношении — Демский и Ленинский районы. В первом за 11 месяцев совершено более 450 краж, во втором — более 500. В Калининском районе зарегистрировано около 1160 таких преступлений, а в Орджоникидзевском — более 1000.
Мошенничества по криминальной распространенности занимают второе место в Калининском, Кировском, Советском и Ленинском районе. Но лидирует по числу таких преступлений Октябрьский район. Хотя мошенничества там занимают лишь третью позицию по распространенности, таких фактов зарегистрировано около 670. Кировский район занимает второе место — около 520 преступлений, второе место занимает Советский район — более 450, третье - Калининский (около 390). В Орджоникидзевском районе мошенничества — четвертая по распространенности категория преступлений, всего их совершали порядка 290. А в Ленинском районе мошенничеств зарегистрировали более 200, почти столько же, сколько и в Демском (там их выявлено порядка 190).
В Октябрьском и Демском районе такого рода преступления занимают вторую сточку в рейтинге самых распространенных. В первом совершено более 1150 мошенничеств, во втором — около 340.
В Калининском, Кировском и Советском районе с помощью информационных технологий и средств телекоммуникаций обманывают не так часто. Этот вид преступлений занимает третье место по распространенности. В Калининском было зарегистрировано более 700 таких преступлений, в Кировском — около 890, Советском — более 750.
Преступления экономической и налоговой направленности - «популярная» статья в отделах полиции в Ленинском, Октябрьском и Орджоникидзевском районе. В первых двух районах они занимают третье место по распространенности. А в Орджоникидзевском — второе. В этом районе совершено и больше всего таких преступлений — около 600. В Ленинском районе зарегистрировано более 360 фактов, а в Октябрьском — 380.
Есть и некоторые особенности в статистике совершенных преступлений в районах. Так, в Советском на четвертом месте по «популярности» занимают преступления, связанные с наркотическими средствами. Их зарегистрировано около 250. В Орджоникидзевском районе на третьем месте - хищение сотового телефона (более 350).
По итогам 11 месяцев текущего года сотрудники полиции составляли административные протоколы на более 54 тысяч граждан. Чаще всего это поводом для этого становится мелкое хулиганство – более 7600, распитие спиртосодержащей продукции, потребление наркотических средств в общественных местах – около 11000 и появление в общественных местах в состоянии опьянения – около 14500.
Больше всего правонарушений отмечено в Октябрьском районе (более 13000), а также Калининском (более 9700) и Советском (более 9300). В Кировском составили более 8800 протоколов, Орджоникидзевском – около 5500. Меньше всего правонарушений зарегистрировано в Демском районе — более 4200 — и Ленинском (около 3990).
С января по ноябрь в Уфе зарегистрировали около 1500 ДТП, при которых более 40 человек погибли и более 1700 пострадали. Больше всего аварий отмечено в Кировском и Октябрьском районе (по 300), Калининском и Советском (по 220).
По числу пострадавших антилидер — Кировский район, там травмы получили 390 человек. На втором — Октябрьский с показателем 370. Третье место занимает Советский район (270 травмированных). Далее следуют Ленинский, Орджоникидзевский и Калининский районы с показателям 120, 200 и 220 автоаварий. Меньше всего ДТП зарегистрировано в Демском районе — 80 случаев.
Больше всего погибших в ДТП в Кировском, Калининском и Советском районе — 10, девять и восемь человек соответственно. Совсем нет погибших в Ленинском районе (пострадавших там более 150). В Демском районе погибших два, а пострадавших — 100. В Октябрьском районе семь погибших. В Орджоникидзевском — шесть погибших в ДТП, а травмированных — 240.