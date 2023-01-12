Криминальная Уфа: в каком районе города какие преступления совершаются чаще всего

Мошенничества по криминальной распространенности занимают второе место в Калининском, Кировском, Советском и Ленинском районе. Но лидирует по числу таких преступлений Октябрьский район. Хотя мошенничества там занимают лишь третью позицию по распространенности, таких фактов зарегистрировано около 670. Кировский район занимает второе место — около 520 преступлений, второе место занимает Советский район — более 450, третье - Калининский (около 390). В Орджоникидзевском районе мошенничества — четвертая по распространенности категория преступлений, всего их совершали порядка 290. А в Ленинском районе мошенничеств зарегистрировали более 200, почти столько же, сколько и в Демском (там их выявлено порядка 190).