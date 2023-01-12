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Криминальная Уфа: в каком районе города какие преступления совершаются чаще всего

Сегодня, 10:21
Фото: 1MI
Mkset выяснил, по каким статьям за 11 месяцев 2022 года регистрировалось наибольшее число преступлений в городе.

Чаще всего в Уфе совершались кражи и различные мошенничества (в том числе преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, экономической и налоговой направленности), а также кражи мобильных телефонов, говорится в ответе МВД по Башкирии на запрос Mkset.

Кражи

Как следует из представленной ведомством статистики, кради — самое «частое» преступление на территории всех районов муниципалитета. Больше всего краж совершено в Октябрьском районе — порядка 1600. На втором месте — с показателем около 1400 — Кировский район. На третьем — Советский район, там зарегистрировано более 1200 таких преступлений. Самые «спокойные» в этом отношении — Демский и Ленинский районы. В первом за 11 месяцев совершено более 450 краж, во втором — более 500. В Калининском районе зарегистрировано около 1160 таких преступлений, а в Орджоникидзевском — более 1000.

Мошенничества

Мошенничества по криминальной распространенности занимают второе место в Калининском, Кировском, Советском и Ленинском районе. Но лидирует по числу таких преступлений Октябрьский район. Хотя мошенничества там занимают лишь третью позицию по распространенности, таких фактов зарегистрировано около 670. Кировский район занимает второе место — около 520 преступлений, второе место занимает Советский район — более 450, третье - Калининский (около 390). В Орджоникидзевском районе мошенничества — четвертая по распространенности категория преступлений, всего их совершали порядка 290. А в Ленинском районе мошенничеств зарегистрировали более 200, почти столько же, сколько и в Демском (там их выявлено порядка 190).

Преступления в сфере IT

В Октябрьском и Демском районе такого рода преступления занимают вторую сточку в рейтинге самых распространенных. В первом совершено более 1150 мошенничеств, во втором — около 340.

В Калининском, Кировском и Советском районе с помощью информационных технологий и средств телекоммуникаций обманывают не так часто. Этот вид преступлений занимает третье место по распространенности. В Калининском было зарегистрировано более 700 таких преступлений, в Кировском — около 890, Советском — более 750.

Экономические преступления

Преступления экономической и налоговой направленности - «популярная» статья в отделах полиции в Ленинском, Октябрьском и Орджоникидзевском районе. В первых двух районах они занимают третье место по распространенности. А в Орджоникидзевском — второе. В этом районе совершено и больше всего таких преступлений — около 600. В Ленинском районе зарегистрировано более 360 фактов, а в Октябрьском — 380.

В Советском — наркотики, в Орджоникидзевском — телефоны

Есть и некоторые особенности в статистике совершенных преступлений в районах. Так, в Советском на четвертом месте по «популярности» занимают преступления, связанные с наркотическими средствами. Их зарегистрировано около 250. В Орджоникидзевском районе на третьем месте - хищение сотового телефона (более 350).

Административки

По итогам 11 месяцев текущего года сотрудники полиции составляли административные протоколы на более 54 тысяч граждан. Чаще всего это поводом для этого становится мелкое хулиганство – более 7600, распитие спиртосодержащей продукции, потребление наркотических средств в общественных местах – около 11000 и появление в общественных местах в состоянии опьянения – около 14500.

Больше всего правонарушений отмечено в Октябрьском районе (более 13000), а также Калининском (более 9700) и Советском (более 9300). В Кировском составили более 8800 протоколов, Орджоникидзевском – около 5500. Меньше всего правонарушений зарегистрировано в Демском районе — более 4200 — и Ленинском (около 3990).

ДТП

С января по ноябрь в Уфе зарегистрировали около 1500 ДТП, при которых более 40 человек погибли и более 1700 пострадали. Больше всего аварий отмечено в Кировском и Октябрьском районе (по 300), Калининском и Советском (по 220).

По числу пострадавших антилидер — Кировский район, там травмы получили 390 человек. На втором — Октябрьский с показателем 370. Третье место занимает Советский район (270 травмированных). Далее следуют Ленинский, Орджоникидзевский и Калининский районы с показателям 120, 200 и 220 автоаварий. Меньше всего ДТП зарегистрировано в Демском районе — 80 случаев.

Больше всего погибших в ДТП в Кировском, Калининском и Советском районе — 10, девять и восемь человек соответственно. Совсем нет погибших в Ленинском районе (пострадавших там более 150). В Демском районе погибших два, а пострадавших — 100. В Октябрьском районе семь погибших. В Орджоникидзевском — шесть погибших в ДТП, а травмированных — 240.

#Наталья Балыкова#Происшествия#2
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