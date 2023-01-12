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Эксперты рассказали почему рубль опять растёт

Сегодня, 19:58
Китайский юань опустился до уровня ниже 10 рублей, евро и доллар – до 72,7 и 67,7 рублей соответственно. Доцент РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко отметил, что причина в решении Минфина.

По словам эксперта, курсы валют начали падать из-за возобновления действия бюджетного правила, согласно которому для компенсации потерь бюджета из-за низких цен на нефть министерство будет продавать юани. Таким образом был несколько дисконтирован юань, а вслед за ним и другие валюты, пишет газета “Известия”

Партнер Capital Lab Евгений Шатов отметил, что подобные валютные практики Минфин не проводил почти год, при этом, по его словам, “психологический эффект от возвращения к данной практике начал действовать в момент объявления”.

Шатов считает, что возобновление действия бюджетного правила позволит в перспективе снизить волатильность курса рубля. Он оценивает колебания курса в пределах 67–72 рубля за $1, 73–75 рублей за €1 и 9,7–10,3 рубля за юань.

По мнению Домащенко, рубль продолжит укрепление в январе и достигнет уровня 65 рублей за $1.

 

 

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