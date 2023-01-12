Ефрейтора-контрактника суд Уфы приговорил к 5 годам тюрьмы за отказ от участия в СВО

Уфимский гарнизонный военный суд вынес приговор ефрейтору контрактной службы. Судили мужчину за совершение деяния, предусмотренного уголовной статьей «уклонение от прохождения военной службы в период мобилизации сроком более месяца».
Как сообщили в пресс-службе суда в мае минувшего года контрактник не прибыл на место службы, известна и цель неявки — мужчина хотел «временно уклониться» от службы и не хотел участвовать в спецоперации.
Правоохранителям удалось разыскать ефрейтора, который не хотел служить только в сентябре. Как сообщает пресс-служба суда, после встречи с органами правопорядка «прекратилось его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений».
Напомним, Mkset публиковал материал о том, как в Башкирии будут искать уклонистов от частичной мобилизации.