«Чувствовал отцовскую заботу»: премьер-министр Башкирии высказался о Муртазе Рахимове

Муртаза Рахимов поддержал назначение Андрея Назарова на должность премьер-министра. По его словам, Рахимов иногда звонил ему, узнавал о планах, делился своим опытом и мнением. Более того, однажды бывший руководитель республики позвонил Назарову, чтобы выразить соболезнования в связи с кончиной его матери.