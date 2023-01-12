«Чувствовал отцовскую заботу»: премьер-министр Башкирии высказался о Муртазе Рахимове

Премьер-министр правительства республики рассказал, какие отношения были между ним и первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым, скончавшимся прошлой ночью в возрасте 88 лет.
По словам Назарова, он всегда чувствовал поддержку со стороны президента. Чиновник вспоминает, как на заре своей политической карьеры он показывал Муртазе Рахимову строительные объекты. В ходе встречи Рахимов по-отечески приобнял будущего премьер-министра.
— Возможно, это был политический жест, а возможно, он таким образом, не вербально, дал понять, что поддержка есть. Но я не назвал бы его человеком, идущим за эмоциями, всё же он был консерватором. С того момента мы регулярно виделись: мы строили много объектов, а он их посещал, проверял, открывал, — делится воспоминаниями Андрей Назаров.
Муртаза Рахимов поддержал назначение Андрея Назарова на должность премьер-министра. По его словам, Рахимов иногда звонил ему, узнавал о планах, делился своим опытом и мнением. Более того, однажды бывший руководитель республики позвонил Назарову, чтобы выразить соболезнования в связи с кончиной его матери.
Назаров отмечает, что на посту президента Башкортостана Муртаза Рахимов сумел мягко провести промышленность и сельское хозяйство республики через испытания «дикого капитализма». Опорой стали нефтехимия, ТЭК, машиностроение и АПК. Отдельно премьер-министр выделяет человеческие качества Рахимова.
— Я рано потерял отца и чувствовал его отцовскую заботу, многому у него научился. Муртаза Губайдуллович умел видеть и раскрывать таланты. При нем я получил путевку в большую политическую и экономическую жизнь. Многие его ориентиры мне близки, на них я и строил дальнейшее свое мировоззрение и свои управленческие подходы. Он стремился создать очень комфортные условия для жизни наших земляков. Считаю, что мы, на той базе, которую создали наши предшественники, в том числе и Муртаза Рахимов, должны строить новое будущее и создать лучший регион для жизни в России, — пишет Назаров.
Как сообщил Назаров, Муртаза Рахимов ушел из жизни в 23:10 11 января. Последними его словами стали пожелания процветания республики и страны. Андрей Назаров также добавил, что ближайшее время будут подготовлены предложения по по увековечению памяти первого президента республики. Отметим, что с соответствующим поручением ранее также выступил глава республики Радий Хабиров.
Свои соболезнования в связи с кончиной Муртазы Рахимова ранее также выразили первый президент республики Татарстан Минтимер Шаймиев, мэр Уфы Ратмир Мавлиев, экс-глава ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов и другие.
Напомним, церемония прощания с Муртазой Рахимовым состоится в 9:00 13 января в ГКЗ Башкортостан. Первый президент Башкортостана будет похоронен на Мусульманском кладбище в Уфе.