Бренд Denzel попал в топ вовлеченности в "Одноклассниках"

С показателем 20,36% первое место в рейтинге заняло сообщество маркетплейса «СберМегаМаркет», созданное еще в 2017 году. Об этом информирует newsnn.ru.
Второе место в топе – у бренда инструмента и силового оборудования Denzel. Хотя аккаунт в «Одноклассниках» Denzel завел только в марте 2022 года, всего лишь за девять месяцев вовлеченность аудитории составила 13,62%. Этой информацией поделился сервис аналитики соцсетей JagaJam.
«Мы приняли решение, что Denzel должен быть представлен во всех российских социальных сетях. Для нас важно, чтобы аудитория получала экспертный контент: статьи, видеообзоры про садовую технику, автомобильное, моечное, сварочное оборудование, пневмо- и электроинструмент. Важно закрывать потребности и интересы аудитории и мы их закрываем полностью как экспертным, так и развлекательным контентом. Наполнение сообщества разнообразными и полезными материалами привлекает новых активных подписчиков. На 2023 год площадка анонсировала масштабные изменения, очень их ждем и надеемся, что комьюнити бренда Denzel будет расширяться», – сообщил глава департамента интернет-маркетинга компании «Мир инструмента» Артем Козлов.
В топ-10 вовлеченности также попали федеральные сети «Магнит Косметик» с показателем 6,68%, «Л’Этуаль» – 5,04%, OZON – сообщество маркетплейса привлекло 1,59% аудитории.
По итогам прошлого года социальная сеть «Одноклассники» стала одной из площадок, на которую после запрета ряда зарубежных соцсетей переместились блогеры и бренды для коммуникации с аудиторией. Общее количество групп авторов и медиа на площадке «Одноклассников» увеличилось более чем на 60 тысяч, а суммарный охват – на 55%.