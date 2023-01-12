Бренд Denzel попал в топ вовлеченности в "Одноклассниках"

«Мы приняли решение, что Denzel должен быть представлен во всех российских социальных сетях. Для нас важно, чтобы аудитория получала экспертный контент: статьи, видеообзоры про садовую технику, автомобильное, моечное, сварочное оборудование, пневмо- и электроинструмент. Важно закрывать потребности и интересы аудитории и мы их закрываем полностью как экспертным, так и развлекательным контентом. Наполнение сообщества разнообразными и полезными материалами привлекает новых активных подписчиков. На 2023 год площадка анонсировала масштабные изменения, очень их ждем и надеемся, что комьюнити бренда Denzel будет расширяться», – сообщил глава департамента интернет-маркетинга компании «Мир инструмента» Артем Козлов.