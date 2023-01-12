билайн бизнес и «Техномер» будут развивать проекты по «умным» газовым счетчикам

— Реализуемая сегодня программа газификации Российской Федерации должна к 2030 году обеспечить 100% возможность подачи газа в каждый дом. В этой связи для нас очень важно иметь надежную связь с приборами учета, поскольку от качества этой связи зависит не только корректность передачи данных, но и сам факт работы учётного оборудования.На выбор оператора, способного обеспечить должный уровень качества связи нам приходилось тратить огромные временные ресурсы, и вот теперь эта проблема решена полностью. Тарифный план, который мы будем использовать в своих приборах учета расхода газа, предусматривает необходимый обьем трафика, который расходуется в течение всего периода поверки счетчика. При этом наши клиенты будут избавлены от необходимости дополнительно оплачивать услуги связи, — рассказал директор по развитию ООО «Техномер» Владимир Левандовский.