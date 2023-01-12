mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Азамат Янбердин покинул пост председателя Общественной палаты Башкирии

Сегодня, 13:40
Фото: Общественная палата Республики Башкортостан
Исполнять обязанности председателя общественной палаты будет Рамиль Рахимов

Исполняющим обязанности председателя региональной общественной палаты стал Рамиль Рахимов. Соответствующее решение в рамках голосования приняли члены палаты. Об этом сообщает пресс-служба ОП РБ.

Таким образом, Рамиль Рахимов будет исполнять обязанности председателя вместо покинувшего должность Азамата Янбердина. Янбердин занимал должность председателя ОП с ноября 2021 года. Решение о его назначении было принято членами палаты единогласно.

Напомним, днем ранее Азамат Янбердин также сообщил, что уходит с должности руководителя телеканала «Вся Уфа», добавив, что на данный момент рассматривает предложения о работе в Москве.

Рамиль Рахимов ранее являлся заместителем председателя Общественной палаты. Рахимов — известный военный историк, руководитель Регионального отделения Российского военно-исторического общества, заведующий кафедрой истории России, историографии и источниковедения УУНиТ, также он является автором более чем 250 научных работ, посвященных истории военной службы в России.

 

 

#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Благодаря ему Башкирия спокойно пережила 90-е. Чем запомнится эпоха Муртазы Рахимова
Сегодня, 09:57
«Наш Бабай» и «Легенда»: как жители Башкирии отреагировали на смерть Муртазы Рахимова
Сегодня, 03:39
«Пороховая бочка»: как уфимцы из бараков годами ждут расселения и горят в пожарах
Сегодня, 08:17
Завтра в Уфе в связи с похоронами Муртазы Рахимова перекроют центр города
Сегодня, 10:05
Стали известны последние слова первого президента Башкирии Муртазы Рахимова
Сегодня, 04:25
Светская львица Евгения Машко откроет на Демском карьере круглогодичный центр отдыха
Сегодня, 08:25