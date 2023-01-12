Азамат Янбердин покинул пост председателя Общественной палаты Башкирии

Исполняющим обязанности председателя региональной общественной палаты стал Рамиль Рахимов. Соответствующее решение в рамках голосования приняли члены палаты. Об этом сообщает пресс-служба ОП РБ.
Таким образом, Рамиль Рахимов будет исполнять обязанности председателя вместо покинувшего должность Азамата Янбердина. Янбердин занимал должность председателя ОП с ноября 2021 года. Решение о его назначении было принято членами палаты единогласно.
Напомним, днем ранее Азамат Янбердин также сообщил, что уходит с должности руководителя телеканала «Вся Уфа», добавив, что на данный момент рассматривает предложения о работе в Москве.
Рамиль Рахимов ранее являлся заместителем председателя Общественной палаты. Рахимов — известный военный историк, руководитель Регионального отделения Российского военно-исторического общества, заведующий кафедрой истории России, историографии и источниковедения УУНиТ, также он является автором более чем 250 научных работ, посвященных истории военной службы в России.