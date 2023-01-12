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25 человек, включая 5 детей, спасли из пожара в многоэтажном доме в Уфе

Сегодня, 04:36
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
К сожалению, спасти успели не всех, в пожаре погиб мужчина 1950 года рождения.

В ночь с 11 на 12 января диспетчерам МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире в многоквартирном доме по улице Интернациональной. Пожарные выехали на место происшествия, работали 35 человек и 10 единиц техники.

Первым делом пожарные приступили к эвакуации жильцов дома, так в зоне воздействия опасных факторов находилось 8 человек, включая двоих детей, всего же из горящего дома эвакуировали 25 человек, 5 из которых дети.

Однако на лестничной клетке подъезда, на 6 этаже был обнаружен мужчина 1950 года рождения. Пострадавшего передали медикам, но к сожалению им оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

В пожаре пострадали еще два человека, мужчина 1982 года рождения и женщина 1994 года рождения, оба они были доставлены в черниковскую больницу № 13 с отравлением продуктами горения.

Огонь успел значительно повредить трехкомнатную квартиру на 5 этаже дома, а также входная дверь другой квартиры, сделанная из дерева. Горение в МКД пожарным удалось локализовать за 20 минут, через час с начала пожара открытое горение было ликвидировано полностью.

В пресс-службе МЧС дополнительно сообщили, что причина пожара устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, в Уфе в начале рабочей недели произошел пожар в жилом бараке в историческом центре Уфы по улице Егора Сазонова. По уточненным данным на 11 января количество погибших в пожаре увеличилось с двух до четырех человек. Фрагменты тела четвертой жертвы стихии обнаружили вчера, 11 января.

#Ирина Деревянчук#Пожар#Происшествия
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