25 человек, включая 5 детей, спасли из пожара в многоэтажном доме в Уфе

В ночь с 11 на 12 января диспетчерам МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире в многоквартирном доме по улице Интернациональной. Пожарные выехали на место происшествия, работали 35 человек и 10 единиц техники.
Первым делом пожарные приступили к эвакуации жильцов дома, так в зоне воздействия опасных факторов находилось 8 человек, включая двоих детей, всего же из горящего дома эвакуировали 25 человек, 5 из которых дети.
Однако на лестничной клетке подъезда, на 6 этаже был обнаружен мужчина 1950 года рождения. Пострадавшего передали медикам, но к сожалению им оставалось лишь констатировать смерть мужчины.
В пожаре пострадали еще два человека, мужчина 1982 года рождения и женщина 1994 года рождения, оба они были доставлены в черниковскую больницу № 13 с отравлением продуктами горения.
Огонь успел значительно повредить трехкомнатную квартиру на 5 этаже дома, а также входная дверь другой квартиры, сделанная из дерева. Горение в МКД пожарным удалось локализовать за 20 минут, через час с начала пожара открытое горение было ликвидировано полностью.
В пресс-службе МЧС дополнительно сообщили, что причина пожара устанавливается, на месте работает следственно-оперативная группа.
Напомним, в Уфе в начале рабочей недели произошел пожар в жилом бараке в историческом центре Уфы по улице Егора Сазонова. По уточненным данным на 11 января количество погибших в пожаре увеличилось с двух до четырех человек. Фрагменты тела четвертой жертвы стихии обнаружили вчера, 11 января.