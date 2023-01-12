25 человек, включая 5 детей, спасли из пожара в многоэтажном доме в Уфе

Напомним, в Уфе в начале рабочей недели произошел пожар в жилом бараке в историческом центре Уфы по улице Егора Сазонова. По уточненным данным на 11 января количество погибших в пожаре увеличилось с двух до четырех человек. Фрагменты тела четвертой жертвы стихии обнаружили вчера, 11 января.