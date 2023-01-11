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Жители Башкирии смогут бесплатно получить в собственность землю под жилым домом

Сегодня, 06:42
Фото: 1MI
Соответствующий законопроект депутаты Госсобрания Башкирии планируют принять уже в конце января.

Жители Башкирии смогут получить в собственность землю под жилым домом. Как сообщает пресс-служба Госсобрания Башкирии, законопроект о внесении изменений в действующий закон может быть принят депутатами в первом чтении уже в конце января.

Спикер парламента Константин Толкачев подчеркивает, что если построенный до 14 мая 1998 года дом и земля под ним находится в государственной или муниципальной освоенности, то постоянно проживающий там гражданин может до 1 марта 2031 года оформить участок в собственность.

Данный законопроект устанавливает, что в случае если житель не может подтвердить право на дом документами, то он может предъявить следующие документы:

  • вступившее в законную силу решение суда, которое подтверждает факт постоянного проживания в доме до 14 мая 1998 года и/или факт его возведения до 14 мая 1998 года.
  • полученный до 14 мая 1998 года документ, предусматривающий разрешение на строительство жилого дома или разрешение на ввод его в эксплуатацию.
#Элина Сайфранова
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