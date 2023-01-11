Жители Башкирии смогут бесплатно получить в собственность землю под жилым домом

Жители Башкирии смогут получить в собственность землю под жилым домом. Как сообщает пресс-служба Госсобрания Башкирии, законопроект о внесении изменений в действующий закон может быть принят депутатами в первом чтении уже в конце января.
Спикер парламента Константин Толкачев подчеркивает, что если построенный до 14 мая 1998 года дом и земля под ним находится в государственной или муниципальной освоенности, то постоянно проживающий там гражданин может до 1 марта 2031 года оформить участок в собственность.
Данный законопроект устанавливает, что в случае если житель не может подтвердить право на дом документами, то он может предъявить следующие документы: