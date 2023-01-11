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Землю под домом в собственность, новая жертва пожара в Уфе и безопасная Башкирия

Сегодня, 17:12
Собрали самые важные новости Уфы и Башкирии за среду 11 января по версии Mkset.

Жители Башкирии смогут бесплатно получить в собственность землю под жилым домом, разумеется если депутаты регионального парламента примут соответствующий законопроект. Намерение у них данный законопроект, к слову, имеется, и принят он вполне может быть уже в нынешнем месяце.

Не обошелся сегодняшний день и без трагических известий. Количество жертв пожара в бараке по улице Егора Сазонова в Уфе неподалеку от Монумента Дружбы, увеличилось до четырех. При разборе пепелища пожара спасатели обнаружили фрагменты тела еще одной жертвы страшного пожара. Личность пока не установлена.

11 января стало известно о том, что водитель, в июле насмерть сбивший четырёх девушек, одна из которых даже не дожила до совершеннолетия в Бакалах, обжаловал свой приговор. До Нового года суд вынес 23-летнему водителю иномарки приговор в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к внушительным штрафам в пользу потерпевших. По мнению адвоката наказание мужчине должно составлять 9,5 лет.

В рейтинге безопасности регионов Башкирия поднялась на 51 строчку из 85. В Башкирии за 11 месяцев 2022 года было зарегистрировано 46 986 преступлений, менее 12 правонарушений на тысячу жителей. По сравнению с предыдущими годами преступность в республике снижается колоссально.

#Ирина Деревянчук
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