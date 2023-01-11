Землю под домом в собственность, новая жертва пожара в Уфе и безопасная Башкирия

11 января стало известно о том, что водитель, в июле насмерть сбивший четырёх девушек, одна из которых даже не дожила до совершеннолетия в Бакалах, обжаловал свой приговор. До Нового года суд вынес 23-летнему водителю иномарки приговор в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к внушительным штрафам в пользу потерпевших. По мнению адвоката наказание мужчине должно составлять 9,5 лет.