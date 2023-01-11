Завелись! В первый день потепления до -25 в Уфе зафиксировали 8-балльные пробки

После лютых аномальных и даже рекордных морозов в столице Башкирии наступила незначительная «оттепель» до -25 градусов. Судя по всему водителям, а точнее двигателям их автомобилей, не такого существенного потепления хватило и завестись смогли куда больше автолюбителей, чем в самые морозные вторник и понедельник.
Так в час пик рабочей среды, около 18 часов вечера сервис Яндекс.Пробки сообщал о 8-балльных затруднениях на дорогах города. В 19 часов ситуация изменилась всего на 1 балл, по данным на 19:18 пробки составляют уже 6 баллов, а движение остается затрудненным.