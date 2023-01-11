Завелись! В первый день потепления до -25 в Уфе зафиксировали 8-балльные пробки

После лютых аномальных и даже рекордных морозов в столице Башкирии наступила незначительная «оттепель» до -25 градусов. Судя по всему водителям, а точнее двигателям их автомобилей, не такого существенного потепления хватило и завестись смогли куда больше автолюбителей, чем в самые морозные вторник и понедельник.