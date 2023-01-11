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Водитель, насмерть сбивший четырёх девушек в Башкирии, обжаловал свой приговор

Сегодня, 07:26
Фото: Станислав Шемелов, Александр Елисеев, Александр Лушкин, Анна Тарлап / 1MI
Ранее суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также обязал выплатить компенсацию семьям погибших девушек

Водитель, насмерть сбивший четырех девушек в селе Бакалы прошлым летом, обжаловал свой приговор. Ранее суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы, а также обязал выплатить по одному миллиону рублей компенсации семьям погибших девушек. Об этом сообщает телеканал UTV. 

Как сообщает «Ъ-Уфа», по мнению защиты обвиняемого, при вынесении приговора суд не учёл всех обстоятельств произошедшего. Речь идет о том, что Гузаяров сразу признал свою вину и явился с повинной, сотрудничал со следствием, не игнорировал дачу показаний и прохождение экспертиз. Защита обвиняемого настаивает на том, что тюремный срок Гузаярова с учетом всего вышеизложенного должен составить девять с половиной лет. Верховный суд рассмотрит  дело об апелляции второго марта.

Напомним, шокирующий инцидент произошел в селе Бакалы 18 июля 2022 года. Ранним утром Гузаяров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости ехал на своем авто, в то же время по дороге шли четыре девушки в возрасте от 16 до 19 лет. Все девушки скончались до приезда медиков. Как сообщил позднее глава ГИБДД Башкирии  Владимир Севастьянов, водитель двигался со скоростью порядка 110 километров в час.  

О происшествии также высказался глава республики Радий Хабиров, пообещав взять ситуацию на личный контроль. Также Хабиров озвучил инициативу об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде.

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#Азамат Нухов#Общество
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