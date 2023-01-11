Водитель, насмерть сбивший четырёх девушек в Башкирии, обжаловал свой приговор

Напомним, шокирующий инцидент произошел в селе Бакалы 18 июля 2022 года. Ранним утром Гузаяров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости ехал на своем авто, в то же время по дороге шли четыре девушки в возрасте от 16 до 19 лет. Все девушки скончались до приезда медиков. Как сообщил позднее глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, водитель двигался со скоростью порядка 110 километров в час.



О происшествии также высказался глава республики Радий Хабиров, пообещав взять ситуацию на личный контроль. Также Хабиров озвучил инициативу об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде.