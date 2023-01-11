Власти сделали важное заявление о пособиях для семей мобилизованных из Башкирии

Единое пособие для семей мобилизованных будет назначаться без учёта доходов. Соответствующее постановление правительства РФ за подписью Михаила Мишустина было опубликовано на сайте Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает пресс-служба регионального Минтруда.
Сообщается, что данное пособие включает в себя пять мер поддержки для семей с детьми — от беременности женщины до достижения ребенком 17-летнего возраста. Сюда включается также и переходный период. Семьи вправе сохранить прежние выплаты до окончания периода их назначения или перейти на новое пособие. Родители детей до трех лет, рожденных до 2023 года, вправе получать выплаты по старым правилам до наступления трехлетнего возраста ребенка.
Как сообщалось ранее, размер выплаты на ребенка варьируется и может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума детей, для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки — 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. В Башкирии эта сумма составляет 12 650 рублей.
Введение единого пособия позволит оформлять выплаты на всех детей в семье по одному заявлению, которое граждане могут подать через портал «Госуслуги» либо в одном из отделений Социального фонда России.