Власти сделали важное заявление о пособиях для семей мобилизованных из Башкирии

Сообщается, что данное пособие включает в себя пять мер поддержки для семей с детьми — от беременности женщины до достижения ребенком 17-летнего возраста. Сюда включается также и переходный период. Семьи вправе сохранить прежние выплаты до окончания периода их назначения или перейти на новое пособие. Родители детей до трех лет, рожденных до 2023 года, вправе получать выплаты по старым правилам до наступления трехлетнего возраста ребенка.