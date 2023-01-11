В РФ будет создан национальный Центр компетенций в области халяльной продукции

Глава АНО «Российская система качества» (Роскачество) Максим Протасов отметил, что за последние три года РФ удалось вдвое увеличить экспорт продукции, соответствующей стандарту халяль. При этом Россия не намерена ограничиваться географией Ближнего Востока. Уже к следующему году экспорт отечественного халяля в арабские страны планируют нарастить до 400 млн долларов, а к 2030-му — до 700 миллионов.