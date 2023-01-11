В РФ будет создан национальный Центр компетенций в области халяльной продукции

Одной из задач центра станет разработка необходимого перечня российских национальных стандартов халяль, при составлении которого будет учитываться фактор гармонизации с международными стандартами. Это позволит выполнить снизить расходы производителей халяльной продукции на сертификацию за счет признания национальных сертификатов в других странах мира, сообщает newsnn.ru.
Деятельность центра будет включать в себя стандартизацию, сертификацию, мониторинг качества товаров, а также продвижение сертифицированной российской продукции халяль на внутреннем рынке и за рубежом.
«Уверен, что совместная работа Росконгресса и Роскачества в этой области позволит на площадке ПМЭФ-2023 организовать продвижение российской сертифицированной халяльной продукции, обсудить ряд вопросов в экономической сфере, в том числе способы ее продвижения, а также расширить сотрудничество России с другими странами и международными организациями исламского мира», — заявил советник президента России Антон Кобяков.
Надо отметить, что ежегодный оборот продукции халяль в мире на сегодняшний день превышает 2 трлн долларов. Этот сектор мирового рынка динамично развивается, темпы его роста в последнее время составляют не менее пяти процентов в год.
А тот фактор, что мусульманское население постоянно увеличивается, способствует активному развитию сегмента халяль. Ожидается, что к 2025 году доля халяльной продукции составит не менее 20% от всей произведенной в мире.
Глава АНО «Российская система качества» (Роскачество) Максим Протасов отметил, что за последние три года РФ удалось вдвое увеличить экспорт продукции, соответствующей стандарту халяль. При этом Россия не намерена ограничиваться географией Ближнего Востока. Уже к следующему году экспорт отечественного халяля в арабские страны планируют нарастить до 400 млн долларов, а к 2030-му — до 700 миллионов.
«Деятельность нового национального центра компетенций, безусловно, сформирует доверие к халяльной продукции отечественных и международных потребителей», — добавил Протасов.
Тот факт, что Роскачество и Фонд Росконгресс объединяют свои усилия в этом направлении, способствует созданию благоприятных условий для дальнейшего развития темы «халяль».
Эксперты получат возможность разработать в РФ методологию производства халяльной пищевой продукции, чтобы довести ее до уровня регулирования безопасности и качества, который принят в ключевых секторах пищевой промышленности.