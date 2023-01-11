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В Уфе обнаружили фрагменты тела человека

Сегодня, 07:47
Фото: Станислав Шемелов, Александр Елисеев, Александр Лушкин, Анна Тарлап / 1MI

Останки четвертого погибшего обнаружены после пожара в жилом доме на Сазонова в Уфе

Поиск погибших под завалами жилого барака продолжается

В горевшем ранее доме по улице Сазонова в Уфе были обнаружены части тела четвертого погибшего. В настоящий момент работы по разбору здания продолжаются, так же, как и поиск погибших. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Таким образом, по данным МЧС, в пожаре, случившемся вечером восьмого января погибли четверо жителей дома. В ходе тушения огня были обнаружены два тела, однако позднее стало известно, что число жертв может быть больше.

По предварительным данным, причиной пожара в доме могла стать неисправная электропроводка. Также региональный СК возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

#Азамат Нухов#Происшествия
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