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В Башкирии в новогоднюю ночь мужчина лишился кисти из-за взрыва бракованной петарды

Сегодня, 14:32
Фото: 1MI
Мужчина 45 лет поджег изделие «под бой курантов», но вместо празднования оказался на столе у хирургов.

Новогодние каникулы завершились еще на прошлой неделе, однако резонансная новогодняя новость о трагическом случае с пиротехническим изделием стала достоянием общественности только сегодня, 11 января. Известно о жутком происшествии за новогодним столом изданию «Башинформ» сообщил собственный источник.

По его информации 45-летний житель республики приехал отмечать Новый год из Салавата в Туймазы и за несколько минут до наступления 2023 года поджег пиротехнику, которая к сожалению оказалась неисправна, и взорвалась прямо в руке у мужчины.

Вместо празднования мужчина был экстренно доставлен в больницу, где врачи ампутировали ему поврежденную кисть. Факт происшествия в новогоднюю ночь изданию подтвердили в пресс-службе МВД по Башкирии.

 

#Ирина Деревянчук#Происшествия
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