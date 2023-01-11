В Башкирии продолжаются сильные ночные морозы до -40 градусов

К сильным морозам по республике присоединяются и другие неблагоприятные метеорологические условия, а именно сильный туман на дорогах по утрам. Снега и других осадков в такой мороз синоптики не прогнозируют, а температуру воздуха днем и вовсе предрекают в диапазоне от -21 до -26 градусов. Однако местами мороз отступит еще существенней, синоптики полагают, что местами по Башкирии температура составит «всего» -16 градусов.