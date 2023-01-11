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В Башкирии продолжаются сильные ночные морозы до -40 градусов

Сегодня, 09:15
Фото: 1MI
Холод не намерен уходить из республики, даже после потепления в столице.

Пока Уфа приходит в себя от рекордных аномальных морозов, а температура решительно поднялась до значения -25 градусов, в Башкирии холода все еще держатся, а по ночам и вовсе демонстрируют пугающие значения до -40 градусов Цельсия.

К сильным морозам по республике присоединяются и другие неблагоприятные метеорологические условия, а именно сильный туман на дорогах по утрам. Снега и других осадков в такой мороз синоптики не прогнозируют, а температуру воздуха днем и вовсе предрекают в диапазоне от -21 до -26 градусов. Однако местами мороз отступит еще существенней, синоптики полагают, что местами по Башкирии температура составит «всего» -16 градусов.

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#Общество#Экстремальные морозы в Башкирии#Ирина Деревянчук
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