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В Башкирии из-за непогоды отменили 71 автобусный рейс

Сегодня, 05:08
Фото: Антон Губанов / 1MI
Также был отменен авиарейс из международного аэропорта «Уфа»

71 рейс с Южного автовокзала был отменен из-за неблагоприятной погодной обстановки в регионе. Из них 42 — пригородные, 24 — междугородние и 5 — межрегиональнльные. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба Минтранса РБ.

Также Минтранс со ссылкой на «Башавтотранс» сообщает, что по состоянию на 8:00 11 января на дорогах не было зарегистрировано инцидентов с пострадавшими. Также, по данным ведомсвта, был отменен один рейс из аэропорта «Уфа».

На линии Куйбышевской железной дороги происшествий по безопасности не зафиксировано, проезд обеспечен.

#Азамат Нухов#Общество
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