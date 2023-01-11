В Башкирии из-за непогоды отменили 71 автобусный рейс

71 рейс с Южного автовокзала был отменен из-за неблагоприятной погодной обстановки в регионе. Из них 42 — пригородные, 24 — междугородние и 5 — межрегиональнльные. Об этом сегодня, 11 января, сообщает пресс-служба Минтранса РБ.
Также Минтранс со ссылкой на «Башавтотранс» сообщает, что по состоянию на 8:00 11 января на дорогах не было зарегистрировано инцидентов с пострадавшими. Также, по данным ведомсвта, был отменен один рейс из аэропорта «Уфа».
На линии Куйбышевской железной дороги происшествий по безопасности не зафиксировано, проезд обеспечен.