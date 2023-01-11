В Башкирии из-за непогоды отменили 71 автобусный рейс

Также Минтранс со ссылкой на «Башавтотранс» сообщает, что по состоянию на 8:00 11 января на дорогах не было зарегистрировано инцидентов с пострадавшими. Также, по данным ведомсвта, был отменен один рейс из аэропорта «Уфа».