В Башкирии бьюти-процедуры в салоне красоты обернулись ожогами и кровавыми рубцами

Несколько жительниц башкирского города Ишимбай стали жертвами «процедур красоты», на которые знакомая пригласила их в качестве моделей. Однако вместо обещанной красоты женщины получили ряд проблем, в первую очередь эстетических. Лица молодых женщин после болезненных манипуляций, в том числе и с использованием лазера, превратились по их же словам в «кровавое месиво». Историю своих «преображений» жительницы Ишимбая рассказали телеграм-каналу Mash-Batash.