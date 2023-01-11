В Башкирии бьюти-процедуры в салоне красоты обернулись ожогами и кровавыми рубцами

Несколько жительниц башкирского города Ишимбай стали жертвами «процедур красоты», на которые знакомая пригласила их в качестве моделей. Однако вместо обещанной красоты женщины получили ряд проблем, в первую очередь эстетических. Лица молодых женщин после болезненных манипуляций, в том числе и с использованием лазера, превратились по их же словам в «кровавое месиво». Историю своих «преображений» жительницы Ишимбая рассказали телеграм-каналу Mash-Batash.
Однако на претензии клиенток, решившихся стать моделями для тест-драйва опасного аппарата, владелица салона красоты отвечать не спешит. Со слов пострадавших девушек, владелица салона избегает общения со своими клиентками и комментировать ситуацию отказывается. Несмотря на это прокомментировать ситуацию бизнес-вуман придется как минимум работникам прокуратуры, сообщается, что заявление в надзорное ведомство девушками, которые стали жертвами красоты, уже написано.