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В Башкирии бьюти-процедуры в салоне красоты обернулись ожогами и кровавыми рубцами

Сегодня, 09:43
Фото: скриншот видео из telegram-канала Mash-Batash
Вместо красоты и омоложения женщины пришедшие на процедуру моделями получили проблемы.

Несколько жительниц башкирского города Ишимбай стали жертвами «процедур красоты», на которые знакомая пригласила их в качестве моделей. Однако вместо обещанной красоты женщины получили ряд проблем, в первую очередь эстетических. Лица молодых женщин после болезненных манипуляций, в том числе и с использованием лазера, превратились по их же словам в «кровавое месиво». Историю своих «преображений» жительницы Ишимбая рассказали телеграм-каналу Mash-Batash.

Однако на претензии клиенток, решившихся стать моделями для тест-драйва опасного аппарата, владелица салона красоты отвечать не спешит. Со слов пострадавших девушек, владелица салона избегает общения со своими клиентками и комментировать ситуацию отказывается. Несмотря на это прокомментировать ситуацию бизнес-вуман придется как минимум работникам прокуратуры, сообщается, что заявление в надзорное ведомство девушками, которые стали жертвами красоты, уже написано.

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#Общество#Ирина Деревянчук
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