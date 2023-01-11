В 88 лет ушел из жизни первый президент республики Башкортостан Муртаза Рахимов

В ночь с 11 на 12 января 2023 года ушел из жизни легендарный для Башкирии политик, первый президент республики Муртаза Губайдуллович Рахимов. Ему было 88 лет. Причина смерти в материале «Пруфов» не раскрывается.
В июле Mkset сообщал о том, что первый президент республики находится в больнице. Однако тогда состояние Муртазы Рахимова называли удовлетворительным, а нахождение в больнице вполне обыденным для человека в столь почтенном возрасте.
Муртаза Рахимов ушел из политики 13 лет назад, однако из доброй памяти жителей Башкирии он не уйдет еще долгие годы.