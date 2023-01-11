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В 2021 году средняя зарплата глав городов Башкирии составила 187 тысяч рублей в месяц

Сегодня, 16:24
Фото: 1MI
Данные на заседании комитета Курултая привел глава Уфимского района Вилорий Угаров.

Глава Уфимского района Башкирии и председатель правления ассоциации «Совет муниципальных образований Башкирии» Вилорий Угаров раскрыл данные о заработной плате чиновников разных уровней в Башкирии за позапрошлый 2021 год. Данные привел Угаров в ходе заседания комитета парламента республики по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ, которое состоялось сегодня, 11 января.

Так по данным которые озвучил Угаров, главы городов в Башкирии в среднем получали в месяц 187 тысяч рублей. Главы районов республики получали несколько меньше, средняя зарплата руководителя района в 2021 году составила 164 тысячи рублей.  Главы сельских поселений получали существенно меньше, в среднем по 61 тысяче рублей. Работающие же в администрациях городов на младших должностях в 2021 году в среднем получали 47 тысяч рублей, тогда как их коллеги в районах в среднем получали 27,5 тысяч рублей.

Mkset сообщал о уровне номинальной и реальной заработной платы в регионе за 10 месяцев 2021 года. Средняя номинальная зарплата в регионе составила без малого 47 тысяч рублей. Столько в 2021 году в среднем получали сотрудники мэрий городов Башкирии на младших должностях.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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