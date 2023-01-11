В 2021 году средняя зарплата глав городов Башкирии составила 187 тысяч рублей в месяц

Так по данным которые озвучил Угаров, главы городов в Башкирии в среднем получали в месяц 187 тысяч рублей. Главы районов республики получали несколько меньше, средняя зарплата руководителя района в 2021 году составила 164 тысячи рублей. Главы сельских поселений получали существенно меньше, в среднем по 61 тысяче рублей. Работающие же в администрациях городов на младших должностях в 2021 году в среднем получали 47 тысяч рублей, тогда как их коллеги в районах в среднем получали 27,5 тысяч рублей.