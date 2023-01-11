«Великий сын»: глава Башкирии Хабиров высказался о смерти экс-президента РБ Рахимова

Posted 11 января 2023, 19:37
Published 11 января 2023, 19:37
Modified 11 января 2023, 19:46
Updated 11 января 2023, 19:46
«Муртазы Губайдулловича не стало. Мы склоняем головы перед великим сыном башкирского народа, всего себя посвятившим служению республике и России», — прокомментировал Радий Хабиров.
Напомним, в ночь с 11 на 12 января 2023 года ушел из жизни легендарный для Башкирии политик, первый президент республики Муртаза Губайдуллович Рахимов. Ему было 88 лет. Причина смерти в материале «Пруфов» не раскрывается.