«Великий сын»: глава Башкирии Хабиров высказался о смерти экс-президента РБ Рахимова

Напомним, в ночь с 11 на 12 января 2023 года ушел из жизни легендарный для Башкирии политик, первый президент республики Муртаза Губайдуллович Рахимов. Ему было 88 лет. Причина смерти в материале «Пруфов» не раскрывается.