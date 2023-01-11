Следователи проверят салон красоты в Башкирии, где лица женщин обожгли лазером

Историей из салона красоты в городе Ишимбай, где несколько девушек, которые проходили бьюти-процедуры на лазерном аппарате получили ожоги, заинтересовались следователи. В пресс-службе ведомства сообщили о том, что проверка по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности уже организовало проверку, после которой и руководство и сотрудники салона красоты получат правовую оценку своих действий.