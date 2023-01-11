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Следователи проверят салон красоты в Башкирии, где лица женщин обожгли лазером

Сегодня, 15:43
Фото: 1MI
Правоохранители проводят проверку по признакам уголовной статьи оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Историей из салона красоты в городе Ишимбай, где несколько девушек, которые проходили бьюти-процедуры на лазерном аппарате получили ожоги, заинтересовались следователи. В пресс-службе ведомства сообщили о том, что проверка по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности уже организовало проверку, после которой и руководство и сотрудники салона красоты получат правовую оценку своих действий.

Уточнили в следкоме и процедуру, результат от которой вынудил троих девушек искать виноватых и справедливости, ей оказалась лазерная шлифовка кожи, в процессе которой у девушек произошли повреждения кожи на лице и ожоги.

В Башкирии бьюти-процедуры в салоне красоты обернулись ожогами и кровавыми рубцами
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#Ирина Деревянчук#Общество
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