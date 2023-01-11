Скажи мне, что ты читаешь: власти Башкирии подписались на периодику за 2,5 млн рублей

Республиканское Хозяйственное управление (проводит закупки для органов власти Башкирии) заключило договор на услуги по подписке на печатные издания. Контракт стоимостью 2,5 млн рублей получило екатеринбургское ООО «Урал-пресс Запад».
Компания должна будет доставлять издания заказчику в герметичной защитной упаковке в рабочие дня с 7:00 до 7:20 в течение всего года. Журналы и газеты, которые выпускаются в Уфе, заказчик должен получать в день их выхода из печати. Другие издания необходимо привозить не позднее дня, следующего за днем их поступления на склад исполнителя. Если же печатная продукция выходит в праздничный или выходной, доставить ее нужно на следующий рабочий день.
Доставка проводится по адресам, где расположены Дом республики, Минсемьи, труда и соцзащиты, республиканский Фонд жилищного строительства и Минпром.
В перечень, на который оформлена подписка, входят 58 республиканских и федеральных изданий.
В 2023 году чиновники будут читать республиканские издания, среди которых, например, журналы «Агидель», «Акбузат», «Аманат», «Ватандаш», «Башкортостан кызы» и другие. А также газеты: «Вечерняя Уфа, «Единая Россия-Башкортостан», «Йэншишма», «Кызыл Тан» и другие.
В числе федеральных изданий — газеты медиахолдинга «Комсомольская правда», «Московский комсомолец, «Аргументы и факты», «Независимая газета» и различные журналы для специалистов разного профиля: финансистов, экономистов, политологов, педагогов и юристов. В их числе Economist, Forbs, Lex russica, »Вестник российской нации», «ЖКХэксперт: экономика и право», «Журнал бюджет» и другие.
Самая дорогая подписка на издание «Управление проектами и программами». Годовая подписка стоит почти 9 тыс. рублей. Самое дорогое издание — журнал «Научное обозрение: теория и практика» — стоит 6165 рублей, самое дешевое — «Российская газета» — около 20 рублей за экземпляр.
Еще один контракт стоимостью 58,8 тыс. рублей заключен на услуги по подписке на электронные издания: два комплекта — на газету «Ведомости», по одному — на издания «Кадровое дело. База данных» и «Эксперт Урал». Его исполнит тот же поставщик.
Компания «Урал-пресс Запад» зарегистрирована в Екатеринбурге. Ее уставный капитал принадлежит Галине Тагуновой. Руководит микропредприятием Яна Мехоношина. Компания поставляет периодические печатные издания госучреждениям и органам власти различных регионов России, получая госконтракты. В 2021 году выручка фирмы достигла почти 40 млн рублей, чистая прибыль составила 22 млн.