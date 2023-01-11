Скажи мне, что ты читаешь: власти Башкирии подписались на периодику за 2,5 млн рублей

Компания должна будет доставлять издания заказчику в герметичной защитной упаковке в рабочие дня с 7:00 до 7:20 в течение всего года. Журналы и газеты, которые выпускаются в Уфе, заказчик должен получать в день их выхода из печати. Другие издания необходимо привозить не позднее дня, следующего за днем их поступления на склад исполнителя. Если же печатная продукция выходит в праздничный или выходной, доставить ее нужно на следующий рабочий день.