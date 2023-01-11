Школьники Башкортостана смогут пройти интерактивную экопрограмму Московского зоопарка

— В Республике Башкортостан много талантливых ребят, которые стремятся развиваться, учатся новому с помощью интернета. Наши школьники не раз становились победителями «Поколения М» — к примеру, Мурат Бадиков из Уфы год назад побывал в Москве на научной стажировке, где познакомился с сотрудниками и обитателями Московского зоопарка. Думаю, что подобные примеры вдохновят других школьников республики на участие в проектах «Поколения М», потому что это действительно работающая платформа для творческого раскрытия подрастающего поколения. Для нас важно, чтобы дети и подростки республики получали такие возможности, независимо от того, где они живут — в городе или сельской местности, — отметил директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.