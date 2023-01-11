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Школьники Башкортостана смогут пройти интерактивную экопрограмму Московского зоопарка

Сегодня, 05:53
Фото: МТС
Московский зоопарк и МТС запустили всероссийскую образовательную экопрограмму для школьников в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М».

Юные жители Башкирии смогут бесплатно пройти просветительский онлайн-курс о редких видах животных и поучаствовать в конкурсе, победители которого приедут на индивидуальную экскурсию в Московский зоопарк.

Экологическая программа на платформе «Поколение М» разработана с учетом возрастных особенностей детей 6-14 лет и включает в себя интерактивные видеоуроки, в которых мастера проекта рассказывают о различных видах животных, знакомят со средой их обитания, а также учат создавать для них комфортные и безопасные условия жизни в неволе.

Для самых активных участников программы подготовлен творческий конкурс «Лаборатория Zoo» по четырем темам экопрограммы: амурский тигр, орангутан, кудрявый пеликан и снежный барс. Детям предлагают создать мини-макет среды обитания для животных с использованием изученных в ходе мастер-классов приемов и техники, а после загрузить видео с презентацией своей работы на сайт до 31 мая 2023 года. По итогам образовательной программы авторы лучших работ смогут побывать «за кулисами» Московского зоопарка и получить мастер-класс по общению с животными от сотрудников.

— В Республике Башкортостан много талантливых ребят, которые стремятся развиваться, учатся новому с помощью интернета. Наши школьники не раз становились победителями «Поколения М» — к примеру, Мурат Бадиков из Уфы год назад побывал в Москве на научной стажировке, где познакомился с сотрудниками и обитателями Московского зоопарка.  Думаю, что подобные примеры вдохновят других школьников республики на участие в проектах «Поколения М», потому что это действительно работающая платформа для творческого раскрытия подрастающего поколения. Для нас важно, чтобы дети и подростки республики получали такие возможности, независимо от того, где они живут — в городе или сельской местности, — отметил директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

 

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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