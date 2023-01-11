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Номинальная и реальная: зарплата в Башкирии выросла на 15%, но с учетом цен на 0,5%

Сегодня, 12:39
Фото: 1MI

В Башкирии за 10 месяцев 2022 года средняя зарплата составила почти 47 тысяч рублей

Рост номинальной зарплаты составил более 15%, однако реальная зарплата с учетом роста цен выросла лишь на половину %.

Интересная зарплатная арифметика опубликована специалистами Башстата. Аналитики сообщают о росте номинальной зарплаты в регионе в январе–октябре 2022 года на 15,8% по сравнению с зарплатой за первые 10 месяцев 2021 года. В денежном выражении рост средней номинальной зарплаты составила чуть более 7 тысяч рублей. Если говорить о сумме, то средняя зарплата Башкирии за первые месяцев минувшего года составила 46 979 рублей.

Однако столь существенный рост коснулся лишь номинальной заработной платы, реальная же средняя получка жителей Башкирии, которая рассчитывается с учетом роста цен как на товары, так и на услуги, показала куда более скромный рост всего в половину %.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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