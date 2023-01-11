Номинальная и реальная: зарплата в Башкирии выросла на 15%, но с учетом цен на 0,5%

Интересная зарплатная арифметика опубликована специалистами Башстата. Аналитики сообщают о росте номинальной зарплаты в регионе в январе–октябре 2022 года на 15,8% по сравнению с зарплатой за первые 10 месяцев 2021 года. В денежном выражении рост средней номинальной зарплаты составила чуть более 7 тысяч рублей. Если говорить о сумме, то средняя зарплата Башкирии за первые месяцев минувшего года составила 46 979 рублей.