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Невролог объяснила, при каких заболеваниях можно заниматься плаванием

Сегодня, 14:20
Фото: pxhere.com
Людям, имеющим заболевания сердца, противопоказано заниматься плаванием. Так считает врач-невролог Талдомской ЦРБ Екатерина Семенова.

По ее мнению, плавание также противопоказано при эпилепсии и сильных болевых синдромах. Но наличие этих болезней не мешает заниматься лечебной гимнастикой в воде. Об этом пишет NEWS.ru.

 

“Есть противопоказания для любого вида спорта. При заболеваниях сердца не рекомендуется плавать: при сердечной недостаточности, при пороках сердца. При эпилепсии, при сильных болевых синдромах тоже нельзя. Единственное - гидрокинезотерапия. Ее используют при сердечно-сосудистых заболеваниях. Но это специфический метод, больше в реабилитационных центрах используют под присмотром специалистов. По факту это - лечебная гимнастика в воде”, - отметила эксперт.

 

Более того, врач подчеркнула, что для профилактики болевых синдромов, станут полезны занятия в воде по 40 минут два раза в неделю. 

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