Невролог объяснила, при каких заболеваниях можно заниматься плаванием

“Есть противопоказания для любого вида спорта. При заболеваниях сердца не рекомендуется плавать: при сердечной недостаточности, при пороках сердца. При эпилепсии, при сильных болевых синдромах тоже нельзя. Единственное - гидрокинезотерапия. Ее используют при сердечно-сосудистых заболеваниях. Но это специфический метод, больше в реабилитационных центрах используют под присмотром специалистов. По факту это - лечебная гимнастика в воде”, - отметила эксперт.