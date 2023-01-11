МВД Башкирии после отставки Путиным Деева может возглавить генерал-майор Прядко

2022 год для руководства МВД Башкирии стал годом ярких отставок. В середине лета, а именно в конце июля замминистра МВД Башкирии Андрея Москвитина, который руководил уголовным розыском, задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета. В ноябре стало известно о возможной отставке и министра МВД Башкирии Романа Деева, уже через несколько недель эта информация подтвердилась официально, глава министерства внутренних дел по республике Башкортостан ушел в отставку, указ об отставке подписал президент России Владимир Путин. Сегодня временно обязанности министра внутренних дел Башкирии исполняет Артур Сайфуллин, ранее занимавший пост заместителя министра.