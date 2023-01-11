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МВД Башкирии после отставки Путиным Деева может возглавить генерал-майор Прядко

Сегодня, 13:05
Фото: pomorie.ru
В данный момент генерал-майор полиции Александр Прядко возглавляет УМВД по Архангельской области.

Известно кто может занять вакантную должность министра внутренних дел Башкирии. Как сообщает издание «Ъ-Уфа» министерство внутренних дел Башкирии может занять генерал-майор полиции Александр Прядко, ныне возглавляет УМВД по Архангельской области. Данный пост в Архангельской области он занимает с конца 2019 года. Информированный источник “КоммерсантЪ-Уфа” сообщил изданию о том, что кандидатура Александра Прядко уже согласована на федеральном уровне.

2022 год для руководства МВД Башкирии стал годом ярких отставок. В середине лета, а именно в конце июля замминистра МВД Башкирии Андрея Москвитина, который руководил уголовным розыском, задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета. В ноябре стало известно о возможной отставке и министра МВД Башкирии Романа Деева, уже через несколько недель эта информация подтвердилась официально, глава министерства внутренних дел по республике Башкортостан ушел в отставку, указ об отставке подписал президент России Владимир Путин. Сегодня временно обязанности министра внутренних дел Башкирии исполняет Артур Сайфуллин, ранее занимавший пост заместителя министра.

Mkset обратился за комментариями в пресс-службу МВД по Башкирии, однако в ведомстве воздержались от комментариев.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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