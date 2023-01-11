Медики из Уфы спасли жизни матери и ребенка

В Уфе медики из республиканского клинического перинатального центра спасли жизни матери и ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Сообщается, что уфимка, будучи на 37-й неделе беременности обратилась в больницу с жалобами на недомогание 6 декабря, спустя несколько дней её самочувствие резко ухудшилось. У женщины было диагностировано заболевание печени, отягощающее беременность. Более того, медики выявили острую гипоксию плода.
Чтобы спасти жизнь ребенка, медики прибегли к кесареву сечению. Так, благодаря вовремя проведенной операции на свет появился мальчик весом 2 490 грамм. Однако его матери по-прежнему угрожала опасность — у нее развилась тяжелая печеночная недостаточность.
Женщину сразу после родов направили в реанимацию. В экстренном порядке была проведена телемедицинская консультация с НМИЦ им. Кулакова. В планах медиков была транспортировка в Москву в федеральный центр для пересадки органа. Но 12 декабря состояние пациентки ухудшилось — появилась дыхательная недостаточность. Женщину перевели на ИВЛ, а транспортировка в Москву стала невозможной.
В течение нескольких дней медики делали все возможное для спасения молодой мамы. Через неделю, 20 декабря, Виктория была переведена из реанимации в послеродовое отделение к своему новорожденному ребенку.