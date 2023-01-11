mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Медики из Уфы спасли жизни матери и ребенка

Сегодня, 08:36
Фото: 1MI
В течение нескольких дней жизнь новоиспеченной матери висела на волоске, однако благодаря тщательному уходу медиков, ей удалось воссоединиться со своим новорожденным сыном.

В Уфе медики из республиканского клинического перинатального центра спасли жизни матери и ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Сообщается, что уфимка, будучи на 37-й неделе беременности обратилась в больницу с жалобами на недомогание 6 декабря, спустя несколько дней её самочувствие резко ухудшилось.  У женщины было диагностировано  заболевание печени, отягощающее беременность. Более того, медики выявили острую гипоксию плода.

Чтобы спасти жизнь ребенка, медики прибегли к кесареву сечению. Так, благодаря вовремя проведенной операции на свет появился мальчик весом 2 490 грамм. Однако его матери по-прежнему угрожала опасность — у нее развилась тяжелая печеночная недостаточность. 

Женщину сразу после родов направили в реанимацию. В экстренном порядке была проведена телемедицинская консультация с НМИЦ им. Кулакова.  В планах медиков была транспортировка в Москву в федеральный центр для пересадки органа. Но 12 декабря состояние пациентки ухудшилось — появилась дыхательная недостаточность. Женщину перевели на ИВЛ, а транспортировка в Москву стала невозможной.

В течение нескольких дней медики делали все возможное для спасения молодой мамы. Через неделю, 20 декабря, Виктория была переведена из реанимации в послеродовое отделение к своему новорожденному ребенку.

#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Власти сделали важное заявление о пособиях для семей мобилизованных из Башкирии
Сегодня, 05:32
Где ваша санавиация? Мать из Башкирии обвинила врачей в смерти своего маленького сына
Вчера, 05:26
В Башкирии из-за непогоды отменили 71 автобусный рейс
Сегодня, 05:08
В Башкирии утвердили максимальный размер родительской платы в детсадах в 2023 году
Вчера, 15:22
«Мыши бегают по квартире»: Из-за мороза в Башкирии обострилась проблема вывоза мусора
Вчера, 11:20
Для крещенских купаний жителей Уфы в городе подготовят семь купелей
9 января 14:46