Медики из Уфы спасли жизни матери и ребенка

Чтобы спасти жизнь ребенка, медики прибегли к кесареву сечению. Так, благодаря вовремя проведенной операции на свет появился мальчик весом 2 490 грамм. Однако его матери по-прежнему угрожала опасность — у нее развилась тяжелая печеночная недостаточность.



Женщину сразу после родов направили в реанимацию. В экстренном порядке была проведена телемедицинская консультация с НМИЦ им. Кулакова. В планах медиков была транспортировка в Москву в федеральный центр для пересадки органа. Но 12 декабря состояние пациентки ухудшилось — появилась дыхательная недостаточность. Женщину перевели на ИВЛ, а транспортировка в Москву стала невозможной.