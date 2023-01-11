График плановых отключений холодной воды на неделю с 9 до 15 января в Уфе

МУП “Уфаводоканал” опубликовал график отключения водоснабжения в Уфе на текущей неделе. Речь идет о плановом отключении ХВС в Кузнецовском затоне, относящемуся к Кировскому району Уфы. На 23 часа без холодной воды в доме останутся жители 9 домов, неудобства предстоит перетерпеть ради врезки вновь построенного водопровода. Собственно сам список домов, которые чуть менее суток, с 10 часов утра 12 января до 9 утра 13 января будут без воды выглядит следующим образом:



улица Солнечногорская, 4, 6;