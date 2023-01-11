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График плановых отключений холодной воды на неделю с 9 до 15 января в Уфе

Сегодня, 10:06
Фото: 1MI
Временные неудобства в холода предстоят лишь жителям Кировского района.

МУП “Уфаводоканал” опубликовал график отключения водоснабжения в Уфе на текущей неделе. Речь идет о плановом отключении ХВС в Кузнецовском затоне, относящемуся к Кировскому району Уфы. На 23 часа без холодной воды в доме останутся жители 9 домов, неудобства предстоит перетерпеть ради врезки вновь построенного водопровода. Собственно сам список домов, которые чуть менее суток, с 10 часов утра 12 января до 9 утра 13 января будут без воды выглядит следующим  образом:
    
улица Солнечногорская, 4, 6;

улица Академика Гатауллина, 5;

бульвар Назара Наджми, 7, 9, 11, 13;

улица Булата Имашева, 3.

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#Ирина Деревянчук#Город
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