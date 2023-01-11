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Депутаты Госсобрания Башкирии приняли законопроект о выплатах донорам

Сегодня, 06:35
Фото: Максим Карликов / 1MI
Ежегодную выплату в размере пять тысяч рублей смогут получить доноры, пополнившие банк крови свыше 100 раз

Ежегодную выплату в размере пять тысяч рублей  начнут получать доноры, сдавшие кровь более сотни раз. Соответствующий законопроект одобрили депутаты Курултая сегодня, 11 января.

Как ранее сообщил Mkset, на реализацию проекта планируется выделить свыше 800 тысяч рублей. В настоящий момент в республике насчитывается свыше 160 человек, которые на безвозмездной основе регулярно пополняют банк крови.

Спикер Курултая Константин Толкачев также ранее отметил  что для многих граждан донорство крови представляет собой важный и доступный вид благотворительности.

 

#Азамат Нухов#Общество
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