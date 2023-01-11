Дело военкома из Уфы Константина Воропаева, подозреваемого во взятке, передали в суд

Пресс-служба Калининского райсуда Уфы сообщила о поступлении в суд уголовного дела на военного комиссара Орджоникидзевского района Уфы, который возглавлял отделение подготовки и призыва граждан в армию, Константина Воропаева. С октября минувшего года подозреваемый во взятке Воропаев находится в уфимском следственном изоляторе. Вменяют ему несколько пунктов статьи УК РФ, а именно в получении взятки должностным лицом за незаконные действия.