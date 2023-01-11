Активисты BLM требуют роспуска полиции США

В соцсети, в аккаунте BLM, появился текст: “Мы не относимся с уважением к убийцам. Отменить всех полицейских. К черту полицию”, – цитирует газета “Известия”.
Напомним, в начале декабря прошлого года суд приговорил экс-полицейского Дж. Александра Куенга к 3,5 годам заключения, из-за причастности к смерти чернокожего американца Джорджа Флойда.
Флойд умер при задержании полицейскими. Его смерть послужила толчком к массовым беспорядкам. Также на этой волне появилось движение Black Lives Matter (“Жизни чёрных имеют значение”).