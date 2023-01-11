mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Активисты BLM требуют роспуска полиции США

Сегодня, 10:27
В Black Lives Matter считают, что американская полиция должна быть распущена. Соответствующее заявление представители движения сделали 9 января, в День уважения к правоохранителям.

В соцсети, в аккаунте BLM, появился текст: “Мы не относимся с уважением к убийцам. Отменить всех полицейских. К черту полицию”, – цитирует газета “Известия”

Напомним, в начале декабря прошлого года суд приговорил экс-полицейского Дж. Александра Куенга к 3,5 годам заключения, из-за причастности к смерти чернокожего американца Джорджа Флойда.

Флойд умер при задержании полицейскими. Его смерть послужила толчком к массовым беспорядкам. Также на этой волне появилось движение Black Lives Matter (“Жизни чёрных имеют значение”).

Подпишитесь
«Нет доходов»: в Башкирии родителям массово отказывают в новом универсальном пособии
Сегодня, 11:07
В Салавате мобилизовали единственного детского тренера вратарей по хоккею
Сегодня, 10:51
График плановых отключений холодной воды на неделю с 9 до 15 января в Уфе
Сегодня, 10:06
В Башкирии бьюти-процедуры в салоне красоты обернулись ожогами и кровавыми рубцами
Сегодня, 09:43
«Мыши бегают по квартире»: Из-за мороза в Башкирии обострилась проблема вывоза мусора
Вчера, 11:20
В Башкирии продолжаются сильные ночные морозы до -40 градусов
Сегодня, 09:15