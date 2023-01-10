Заявки на участие в конкурсе «Лучник Future» будут принимать до 30 января

Как пишет издание newsnn.ru, на сегодняшний день для участия в конкурсе «Лучник Future» зарегистрировалось девяносто девять команд, представляющих двадцать городов Российской Федерации. Студенты из сорока двух российских вузов подали заявки и подтвердили готовность решать задачи от компаний-партнеров конкурса: Московского метрополитена, «Форума доноров», «Ситикард», ТМК, «Норильского никеля» и др. С подробным условиями можно ознакомиться на сайте.