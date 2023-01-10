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Второй раз за неделю: жители Башкирии показали зашкаливающие термометры

Сегодня, 05:59
Фото: 1MI
Предыдущий температурный рекорд был зарегистрирован более 60 лет тому назад

Абсолютный минимум температуры воздуха был второй раз за неделю перекрыт в Уфе. На метеостнации «Уфа-Дема» была зафиксирована температура -39 градусов Цельсия. Об этом сегодня, 10 января, сообщает Башгидрометцентр.

Синоптики отмечают, что предыдущий температурный рекорд этого дня был зарегистрирован больше 60 лет назад, в 1940 году. Тогда температура воздуха составила -38,4 градуса. Отмечается также, что самая низкая температура воздуха по республике была зарегистрирована в Архангельском районе — столбик термометра там опустился до -39,7 градусов.

Меж тем пользователи соцсетей сообщают о том, что в отдельных районах температура воздуха опускалась ниже 40 градусов. Так, жительница Зианчуринского района утверждает, что прошлой ночью температура воздуха в районе составила -47 градусов, жительница села Жуково сообщила, что там похолодало до -44 градусов.

Большинство пользователей сообщает о температуре воздуха в пределах -35 -40 градусов. О морозах в отдельных населенных пунктах республики рассказали читатели Mkset. 

Температура воздуха прошлой в Зилаирском районе Температура воздуха прошлой в Зилаирском районе
Село Нагаево Село Нагаево
Село Лекаревка, Уфимский район Село Лекаревка, Уфимский район
Температура воздуха прошлой в Зилаирском районе
Фото: Mkset.ru

Днем ранее абсолютный минимум температуры воздуха зафиксировала метеостанция «Уфа-Дема». Температура воздуха составила -39,1 градусов Цельсия. Предыдущий температурный рекорд составлял -37,9 и был зарегистрирован почти полвека тому назад — в 1974 году.

 

#Азамат Нухов#Общество
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