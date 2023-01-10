Второй раз за неделю: жители Башкирии показали зашкаливающие термометры

Синоптики отмечают, что предыдущий температурный рекорд этого дня был зарегистрирован больше 60 лет назад, в 1940 году. Тогда температура воздуха составила -38,4 градуса. Отмечается также, что самая низкая температура воздуха по республике была зарегистрирована в Архангельском районе — столбик термометра там опустился до -39,7 градусов.