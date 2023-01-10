Власти Уфы могут отключить электроэнергию некоторым жителям из-за аномальных морозов

Администрация Октябрьского района Уфы обратилась к жителям села Нагаево с просьбой снизить потребление электроэнергии. В частности, это касается использования уличного освещения, электроприборов и прочего оборудования, которое может нагружать сеть. Обращение было опубликовано в телеграм-канале района.
Как пояснили в администрации района, нагрузка на питающую линию в Нагаево сильно возросла на фоне аномальных холодов. Сообщается, что в настоящий момент резерв составляет порядка 10%.
В случае, если нагрузка на сеть продолжит расти, энергетики вынуждены будут временно отключать часть потребителей.