Власти Уфы могут отключить электроэнергию некоторым жителям из-за аномальных морозов

Администрация Октябрьского района Уфы обратилась к жителям села Нагаево с просьбой снизить потребление электроэнергии. В частности, это касается использования уличного освещения, электроприборов и прочего оборудования, которое может нагружать сеть. Обращение было опубликовано в телеграм-канале района.