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В Уфе 14 человек эвакуировали из горящего дома в деревне Фёдоровка

Сегодня, 10:15
Фото: 1MI
На месте происшествия работают экстренные службы

В Уфимском районе республики горит жилой дом в деревне Федоровка. Об этом в соцсетях сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Как сообщил сити-менеджер, в настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы, эвакуированы 14 человек.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МЧС по РБ. Мы опубликуем его сразу после получения.

Мавлиев также обратился к жителям республики, призвав их быть особенно осторожными с газовыми и электроприборами. Соблюдайте все меры безопасности.

#Азамат Нухов#Происшествия
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