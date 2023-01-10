В Уфе 14 человек эвакуировали из горящего дома в деревне Фёдоровка

В Уфимском районе республики горит жилой дом в деревне Федоровка. Об этом в соцсетях сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
Как сообщил сити-менеджер, в настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы, эвакуированы 14 человек.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МЧС по РБ. Мы опубликуем его сразу после получения.
Мавлиев также обратился к жителям республики, призвав их быть особенно осторожными с газовыми и электроприборами. Соблюдайте все меры безопасности.