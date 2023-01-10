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В РФ планируют в разы увеличить аудиторию отечественных сервисов

Сегодня, 09:49
Российские власти намерены за семь лет увеличить аудиторию отечественных digital-сервисов — от десятка процентов до нескольких раз в зависимости от ресурса.

Об этом говорится в дорожной карте развития общесистемного программного обеспечения (ПО) в России на следующие семь лет, передают «Известия».

Так, количество пользователей соцсетей и мессенджеров должна вырасти на 25%, до 120 миллионов человек, RuTube — до 48 миллионов (более чем в четыре раза). Аудитория онлайн-кинотеатра Wink «Ростелекома» должна вырасти более чем в девять раз, до 83 миллионов подписчиков. 

Специалисты считают, что в случае соцсетей и мессенджеров это возможно. Однако такой сценарий касательно конкретного онлайн-кинотеатра будет сложно реализовать из-за высокой конкуренции.

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