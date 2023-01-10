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В Башкирии в лютый мороз в лесу потерялись мужчины, ушедшие проверить охотничьи тропы

Сегодня, 04:05
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС
Обоих мужчин нашли в лесу спасатели, их спасла информация от родственников.

В горном Белорецком районе Башкирии аномальные морозы не преграда для обычных дел местных жителей. Так двое мужчин 9 января несмотря на лютые трескучие морозы отправились в лес с целью проведать состояние охотничьих троп в лесу, причем отправились туда они на автомобиле «буханка». В лес мужчины выехали после обеда, однако к вечеру домой они не вернулись и их родственники забили тревогу.

На помощь отчаянным белоречанам отправились спасатели Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям. Через несколько часов, уже ночью, спасатели обнаружили мужчин в лесу. К счастью мужчины не пострадали, они были эвакуированы спасателям и переданы родным.

 

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#Ирина Деревянчук#Происшествия
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