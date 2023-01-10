В Башкирии в лютый мороз в лесу потерялись мужчины, ушедшие проверить охотничьи тропы

В горном Белорецком районе Башкирии аномальные морозы не преграда для обычных дел местных жителей. Так двое мужчин 9 января несмотря на лютые трескучие морозы отправились в лес с целью проведать состояние охотничьих троп в лесу, причем отправились туда они на автомобиле «буханка». В лес мужчины выехали после обеда, однако к вечеру домой они не вернулись и их родственники забили тревогу.