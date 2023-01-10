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В Башкирии утвердили максимальный размер родительской платы в детсадах в 2023 году

Сегодня, 15:22
Фото: 1MI
Самая высокая родительская плата в Уфе — 170 рублей за один день.

В Башкирии утвердили максимальный размер родительской платы в детсадах в 2023 году. Постановление с подписью премьер-министра республики было опубликовано на сайте правовой информации.

В документе подчеркивается, что размер платы устанавливается для каждого муниципалитета отдельно. Так, самая высокая плата в Уфе — 170 рублей за один день пребывания ребенка в дошкольном учреждении, в Уфимском районе — 167 рублей, в Стерлитамаке — 163 рубля. Самый дешевый день пребывания в городе Агидель, там плата не может превышать 126 рублей.

#Элина Сайфранова
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