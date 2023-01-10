В Башкирии трое из «Кармаскалинской четверки» получили условные сроки

После обысков, которые у задержанных проводили уже в январе 2021 года, были возбуждены новые уголовные дела. Им инкриминировалось покушение на нарушение общественного порядка с применением оружия. Кинисарову также было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему), а Абкадирову - ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Вину они не признали. Четвертый обвиняемый — Марат Шарафутдинов — в настоящее время находится на принудительном психиатрическом лечении.