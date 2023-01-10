В Башкирии трое из «Кармаскалинской четверки» получили условные сроки

Как сообщили Mkset в Объединенной пресс-службе судов Башкирии, Раиля Абкадирова приговорили к 7 годам условно с четырехлетним испытательным сроком. Он также должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Рустам Аманов получил три года условно с испытательным сроком на три года. Ильнур Кинисаров приговорен к трем годам и двум месяцам условно с испытательным сроком на три года.
Как сообщалось ранее, все трое были задержаны 7 ноября 2020 года в рамках «кармаскалинского дела», когда в этом селе были задержаны около 40 человек. Сообщалось, что они якобы приехали на "разборки" с представителями армянской диаспоры.
После обысков, которые у задержанных проводили уже в январе 2021 года, были возбуждены новые уголовные дела. Им инкриминировалось покушение на нарушение общественного порядка с применением оружия. Кинисарову также было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему), а Абкадирову - ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Вину они не признали. Четвертый обвиняемый — Марат Шарафутдинов — в настоящее время находится на принудительном психиатрическом лечении.
Ильнур Кинисаров ранее заявлял, что правоохранительные органы преследуют подсудимых по политическим мотивам — как людей, выступавших в защиту гор Куштау и Торатау, высказывавшихся в защиту озера Талкас. Он просил суд полностью оправдать его и остальных фигурантов уголовных дел.